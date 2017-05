Fietser zwaargewond na aanrijding met tramstel

Silke Vandenbroeck

23/05/17 - 18u54 Bron: eigen berichtgeving

(archieffoto) © belga.

Een fietser is rond half 6 aangereden door een tramstel ter hoogte van Docks Bruxsel. Dat bevestigt de woordvoerster van de MIVB, An van Hamme.

"Zowel de fietser als de trambestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De fietser zou levensgevaarlijk gewond zijn geraakt. De trambestuurder verkeert in shock", zegt de woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, Ilse Van de Keere.



Het parket is ter plaatse om te onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Door het ongeval is er tijdelijk geen tramverkeer mogelijk tussen haltes Van Praet en Elisabeth. De MIVB heeft pendelbussen ingezet om reizigers op te vangen.