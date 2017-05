In brand steken van afval kost man vier maanden cel

EB

Wervik Een veertiger uit Wervik heeft dinsdag vier maanden cel gekregen voor de correctionele rechtbank van Kortrijk. Het OM had veertig maanden gevorderd voor opzettelijke brandstichting. Maar dat is niet bewezen, zo oordelen de rechters.

Nadat A.C. in zijn huis papieren in brand gestoken, brandde het hele huis af en liepen twee aanpalende woningen schade op. Twee mensen werden met symptomen van rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De beschuldigde (48) krijgt hiervoor nu vier maanden cel.



Het parket ging ervan uit dat C. het vuur opzettelijk aanstak. Hij stond dan ook terecht voor brandstichting en riskeerde veertig maanden cel. Volgens de rechtbank is dat echter niet logisch. De man was al lange tijd druk bezig met verbouwingen in zijn woning en had geen brandverzekering. Zelf beweerde de veertiger dat hij enkel opgeruimd had en papieren in zakken had gestoken. Hoe die dan vuur hadden gevat, kon hij zelf niet verklaren.



De rechtbank gaat ervan uit dat hij illegaal afval verbrandde in zijn huis. Daarvoor krijgt hij vier maanden met uitstel. Daarnaast moet hij zo'n 500 euro schadevergoeding betalen aan zijn buren.