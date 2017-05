Tweelingbroers Yen en Yoshi (30) veroordeeld voor slagen aan agenten

Bewerkt door: mvdb

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de tweelingbroers Yen en Yoshi B. (30) veroordeeld tot respectievelijk één jaar en acht maanden cel, omdat ze zich agressief hadden gedragen tegenover de Antwerpse politie.

Agenten waren op 25 december 2016 een dronken man aan het controleren, toen Yen B. op hen afstapte en hen een duw gaf. Toen de politiemensen hem vroegen wat zijn probleem was, werd hij fysiek en verbaal agressief. Hij sloeg en trapte naar de agenten.



Yoshi B. kwam tussenbeide en probeerde eerst zijn broer te kalmeren. Toen Yen geboeid werd, keerde ook hij zich tegen de politie. Hij probeerde de arrestatie te verhinderen, terwijl Yen naar de agenten spuwde en hen uitschold.



Beide broers werden uiteindelijk gearresteerd en naar het commissariaat gevoerd. Onderweg schopten ze tegen de deur van de combi en bonkten ze met hun hoofd tegen de wanden.



Yen B. werd al drie keer veroordeeld voor geweldsdelicten en voor vluchtmisdrijf en dronken rijden. Yoshi B. heeft ook een gevuld strafblad en liep al een veroordeling op voor slagen aan een agent.



"Wij maken ons daar niet druk over"

Bij de behandeling van de zaak hadden de broers zichzelf verdedigd, maar ze leken niet echt geïnteresseerd. "Wij maken ons daar niet druk over", klonk het toen.



De rechtbank veroordeelde hen tot de straffen die het openbaar ministerie gevorderd had.