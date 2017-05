17 arrestaties bij grote politieactie tegen drugssmokkelaars in België en Nederland

Door: redactie

In België en Nederland zijn vandaag bij 31 simultane huiszoekingen 17 verdachten opgepakt in het kader van een onderzoek naar internationale drugssmokkel. Dat meldt het parket van Antwerpen. De politie nam ook onder meer 3 kilo cocaïne, 26 kilo MDMA, een kilo cannabis, een vuurwapen en 200.000 euro aan cash geld in beslag en er werd een actieve cannabisplantage ontdekt.

Volgens het parket gaat het om meerdere criminele organisaties, met telkens een of meerdere verdachten als gemeenschappelijke deler.



Het onderzoek, onder leiding van de Antwerpse onderzoeksrechter en in samenwerking met het Nederlandse Landelijk Parket, liep al sinds het najaar van 2014 en was gericht op bendes die zich "op continue basis en op grootschalige wijze" zouden hebben bezig gehouden met internationale cocaïnesmokkel vanuit Zuid-Amerika naar België en Nederland, via zowel de Noordzee als de havens van Antwerpen en Rotterdam. De verdachten die in beeld kwamen, zijn volgens het parket veelal van Servisch-Montenegrijnse, Bosnische, Albanese en Nederlandse origine.



Aan de politieactie van dinsdag namen 85 Belgische en 300 Nederlandse agenten deel. Zij arresteerden zeventien verdachten: vier in België en dertien in Nederland. Van elf van die laatsten zal de overlevering aan België worden gevraagd.