Door: redactie

23/05/17 - 16u06 Bron: Eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Op de E17 - A14 van Gent naar Antwerpen is door een kettingbotsing éé rijstrook versperd in de richting van Antwerpen. Bij het ongeval zijn verscheidene vrachtwagens en personenauto's betrokken. (later meer)