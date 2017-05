Brandweer verwijdert lekkend vat met acrylzuur bij H. Essers

Door: Jimmy De Schrijver

23/05/17 - 16u01

© Jimmy De Schrijver.

Bij transportbedrijf H. Essers in de Transportstraat in Hulst bij Tessenderlo stelden werknemers vanmiddag een lekkend vat met 200 liter acrylzuur vast in een van de opleggers. De brandweerpost Tessenderlo kwam het lek neutraliseren.

Het lek werd rond 12.30 uur door de chauffeur ontdekt in de laadruimte van zijn oplegger. Om veiligheidsredenen werd meteen een perimeter ingesteld. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voerde een gaspakinterventie uit. Enkele brandweermannen gehuld in speciale pakken met gasmasker gingen de oplegger binnen en neutraliseerden het lek.



"In de oplegger zaten twee vaten met acrylzuur van 200 liter", zegt brandweerkapitein Wouter Vliegen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. "Eentje was er lek geslagen. De chauffeur had vastgesteld dat er iets vloeibaars achteraan uit de oplegger kwam. We hebben de nodige middelen om te absorberen klaargelegd en de deuren van de oplegger opengedaan. Het bleek dat een van de vaten een beetje lek was geslagen. We hebben dat opgevangen met de absorptiemiddelen. We hebben een meting gedaan en de waarden zaten vrij ver onder de drempelwaarden."



Acrylzuur is een gevaarlijke stof die corrosief is en ook brandgevaarlijk. Als het product in contact komt met de huid, krijg je brandwonden. Ook als je acrylzuur inademt, kan het gevaarlijk zijn. "We waren meer ongerust over het brandgevaarlijk zijn dan over het corrosief zijn", vertelt Vliegen. "Het was maar een vat van 200 liter, maar we moeten toch altijd voorzichtig zijn. De situatie is onder controle. Het lekkende vat zit veilig opgeborgen in een opvangvat. We nog aan het bekijken voor de nabehandeling van het vat. Er is niemand gewond geraakt bij de interventie."