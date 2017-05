Poeder in verdacht pakket in postkantoor Gosselies was zuiveringszout

Door: redactie

De vier werknemers die uit voorzorg naar het ziekenhuis waren gebracht nadat in het postkantoor van Gosselies een verdacht pakket was gevonden, zijn weer thuis. Dat heeft een woordvoerster van bpost gezegd. Het witte poeder in het pakket bleek bicarbonaat, of zuiveringszout, te zijn.