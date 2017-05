Jambon: "Kijken of er link is met ons land"

SPS

23/05/17

Premier Charles Michel heeft via Twitter de steun uitgesproken van ons land aan het Verenigd Koninkrijk, na de vermoedelijke terreuraanslag in Manchester. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, N-VA-vicepremier Jan Jambon, zijn CD&V-collega Kris Peeters en heel wat andere politici spraken al hun medeleven uit met de slachtoffers en hun families.

All my thoughts go out to the victims in #Manchester and I express belgian support for #UK — Charles Michel (@CharlesMichel)

"Al mijn gedachten gaan naar de slachtoffers in Manchester en ik druk de Belgische steun uit voor het Verenigd Koninkrijk", zo stuurde de eerste minister dinsdagochtend de wereld in. "We zijn solidair met de Britten", vulde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan.



"Tot nu toe hebben we geen indicatie van mogelijke Belgische slachtoffers", zei Reynders vanochtend op Radio 1. "Maar we zullen de contacten verderzetten, want het is te vroeg om zekerheid te hebben." Voor eventuele aanpassingen aan het reisadvies voor Groot-Brittannië is het nog te vroeg.



Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon reageerde op Radio 1. "Het OCAD volgt de gebeurtenissen op de voet op om te kijken of er linken zijn met ons land, en of er specifieke informatie is voor een dreiging in ons land. De dreiging is niet weg, onze veiligheidsdiensten blijven in opperste staat van paraatheid. Het terreurniveau staat al op drie. In verband met grote evenementen zijn er al richtlijnen, die wij blijven verspreiden naar lokale besturen." Niveau 4 wordt alleen afgekondigd als de inlichtingen- en veiligheidsdiensten erg concrete info hebben over een nakende aanslag, zo bracht hij in herinnering.