"Ik wil zo'n praatpaal in mijn tuin. Om te babbelen met mijn zoon"

ANNICK GROBBEN

23/05/17 - 06u45

© photo news.

De ene nabestaande praat tegen een urne, de andere tegen een foto met een kaarsje of op het kerkhof bij een grafsteen. De moeder van de in 2003 verongelukte Roel Janssen (28) verlangt iets heel aparts: zij wil een praatpaal in haar tuin. "Zodat ik daar, wanneer ik het even moeilijk heb, wat kan babbelen met mijn overleden kind", zegt ze. "Het gaat me vooral om de symboliek. Wij hebben onze zoon bij leven veel te weinig kunnen zeggen."