Kostenplaatje monumentale kunstwerken op Korenmarkt pak hoger dan voorzien

22/05/17 - 22u09 Bron: Belga

Zo moeten de kunstwerken van Ayse Erkmen (links) en Ann Veronica Janssens (rechts) er straks gaan uitzien. © Nimmegeers - Mascho.

Gent De twee monumentale kunstwerken van 19 en 20 meter hoog die na de zomervakantie op de Gentse Korenmarkt zullen verrijzen, kosten al 34 pct meer dan voorzien in de overeenkomst die in 2014 met de kunstenaars werd gesloten. Dat leidde deze avond tot kritiek van de oppositie in de Gentse gemeenteraad.

Er wordt in Gent al tien jaar gesproken over kunstwerken op de Korenmarkt. De zoektocht naar een akkoord met kunstenaars sleepte jarenlang aan, maar nadat de Gentse cultuurschepen Annelies Storms (sp.a) een taskforce oprichtte in 2013, werd zes maand later een overeenkomst gevonden met Ayse Erkmen en Ann Veronica Janssens. Die maken respectievelijk een kunstwerk dat bestaat uit een snoer van goudkleurige ramen en een spiegelende stalen balk.



995.300 euro

Ondertussen blijkt dat de kostprijs tot 995.300 euro is opgelopen, 34 pct meer dan overeengekomen werd. Die extra kosten liggen niet in artistieke verloning, benadrukte de Gentse schepen Storms, want één kunstwerk kost zelfs 46.000 euro minder dan voorzien. Wel liggen de extra kosten in bijkomend studiewerk door verschillende ingenieursbureaus, de aanleg van nieuwe funderingen, en een aantal adaptaties aan de kunstwerken om grote trillingen aan te kunnen.



"Het gaat niet alleen om een artistiek, maar ook om een technisch hoogstandje", zei schepen Storms. Ze benadrukte dat er geen standaardoplossingen zijn voor de problemen.



De kunstwerken zijn goed voor 3 pct van het totale budget voor de Kobra-werken (de heraanleg van de Korenmarkt en het Emile Braunplein) van 31,4 miljoen euro.



Vlaams Belang stemde tegen de budgetverhoging, N-VA en CD&V onthielden zich.