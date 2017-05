Door: redactie

Bart Peeters kiest voor de klassieker 'Nobelprijs' en verandert het in een uptempo dansnummer met een swingende beat. That's what we like! "Gij hebt een vermogen om mensen gelukkig te maken", aldus Kris Wauters. Gelijk heeft hij!