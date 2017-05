Door: redactie

Het treinverkeer tussen Opwijk en Jette is sinds iets voor 17.30 uur onderbroken, nadat een persoon aangereden werd ter hoogte van een overweg in Asse. De omstandigheden van het voorval zijn nog onduidelijk, maar het gaat mogelijk om een ongeval met een persoon die onvoorzichtig was aan de overweg. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Ook de toestand van de aangereden persoon is nog onduidelijk.