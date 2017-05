Door: redactie

We zijn vertrokken voor een zomerse week, tijdens het verlengde weekend wordt het zelfs hoogzomer. Maar in zes van de tien kustgemeenten staan nog geen redders op het strand. Omdat ze geen geld hebben om nu al redders in te zetten. Als ze er al vinden, want het vaak om jobstudenten, en die zitten nu in de blok.