Door: redactie

22/05/17 - 19u48 Bron: vtmnieuws.be

video

De fiscus verkoopt heel uitzonderlijk een gigantische hoeveelheid sterke drank: 50.000 liter wodka, whisky en dergelijke, die in beslag genomen is door de douane. Iedereen die geïnteresseerd is kan tegen 10 uur morgenvroeg een bod uitbrengen via het internet. De verkoop moet de schatkist meer dan een half miljoen opleveren.