Rolstoelgebruiker misbruikt zijn dochter (8) en haar vriendinnetje

SVM

22/05/17 - 20u06 Bron: Belga

Sint-Truiden Een 46-jarige man uit Sint-Truiden is door de Hasseltse correctionele rechtbank wegens seksueel misbruik van twee minderjarigen tot 40 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De rolstoelgebruiker is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Gedurende tien jaar moet hij wegblijven van activiteiten waarbij minderjarigen betrokken zijn.

De man misbruikte zijn dochter van acht jaar en haar even oude vriendinnetje. Het misbruik vond plaats tussen eind november 2006 en eind december 2014. De dader had ook zeventig foto's van kinderpornografische aard in zijn bezit.



Hij betastte het vriendinnetje van zijn dochter in de schaamstreek en stelde dit voor als een spelletje. Het dochtertje sprak haar vriendin aan met de vraag of beklaagde ook bij haar dergelijke grensoverschrijdende handelingen stelde, zoals onder meer de hand in de broek. In 1997 was de man al eens tot 30 maanden cel met probatie-uitstel veroordeeld voor aanranding en verkrachting van minderjarigen. Hij moest toen in behandeling, maar toch is hij hervallen.



"Twintigtal jaar onder controle"

"Hij heeft zijn pedoseksuele tendens een twintigtal jaar onder controle kunnen houden", aldus de gerechtspsychiater. "Maar door zijn impulsieve en immature persoonlijkheidskenmerken heeft hij soms geen oog meer voor zijn grensoverschrijdend gedrag."



Het risico op recidive is reëel. Zijn dochter kreeg 1 euro provisionele schadevergoeding toegewezen. Aan het vriendinnetje en haar ouders werd 10.000 euro toegekend, waarvan een deel provisioneel.