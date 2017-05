Vlaamse regering trekt veelbesproken boskaart in, Schauvliege werkt aan alternatief

SVM

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Omgeving Joke Schauvliege. © belga.

Zonevreemde bossen De Vlaamse regering heeft vanavond de veelbesproken boskaart ingetrokken. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zal nu werken aan een alternatief. "Het doel blijft de zonevreemde bossen te beschermen zoals in het regeerakkoord staat. Het is de ambitie om dat nog deze regeerperiode in orde te brengen", aldus Schauvliege.

De beslissing om de gecontesteerde boskaart in te trekken, is op zich geen verrassing. Iedereen in de regering was het er eigenlijk ook over eens dat er te veel fouten en onnauwkeurigheden in de kaart zaten.



Maar dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vrijdag aankondigde dat de boskaart zou ingetrokken worden, zonder de bevoegde minister Schauvliege daarvan te verwittigen, veroorzaakte ergernis bij de coalitiepartners, met name bij CD&V. De Vlaamse christendemocraten vonden dat bevoegd minister Schauvliege door die démarche in haar hemd was gezet en bestempelden het optreden van Bourgeois als "deloyaal".



Op een extra ministerraad vanavond werden de plooien binnen de regering-Bourgeois gladgestreken. "Het zijn geen fijne dagen geweest. Maar we hebben een grondig gesprek gehad en de bladzijde is omgedraaid", aldus minister Schauvliege. Over hoe de kwestie intern is uitgepraat, wilden de leden van de regering weinig commentaar kwijt.