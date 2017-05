Regering-Bourgeois zit samen rond boskaart: "Betreur dat er op communicatie gefocust wordt"

SVM

De regering-Bourgeois zit momenteel samen over het dossier van de zonevreemde bossen en de gecontesteerde boskaart. Verwacht wordt dat de regering de boskaart intrekt en afspraken maakt over hoe het dossier verder zal worden aangepakt. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) liet vooraf optekenen dat ze daarvoor "een aantal voorstellen" op tafel zal leggen.

Hoe moet het verder met het dossier van de zonevreemde bossen en de boskaart met 12.000 hectare beschermde bossen? En hoe zwaar tillen coalitiepartners Open Vld en vooral CD&V aan de manier waarop minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de kwestie afgelopen vrijdag heeft aangepakt. Toen maakte Bourgeois bekend dat de boskaart zou worden ingetrokken zonder de bevoegde minister Schauvliege daarvan op de hoogte te brengen.



Schauvlieges partijgenote en viceminister-president Hilde Crevits noemde die démarche van Bourgeois betreurenswaardig en hopelijk eenmalig. Open Vld'er Bart Tommelein zei verrast te zijn en vond dat dit "beter niet gebeurd was".



"Niemand zwartepiet toegespeeld"

"Ik heb niemand de zwartepiet toegespeeld", verdedigde Bourgeois zich in De Ochtend. "Ik betreur dat nu op de communicatie gefocust wordt. (...) Ik begrijp dat iedereen het inhoudelijk eens is. Wat is dan het probleem als ik vertolk wat er in de regering leeft?" Volgens de minister-president was er 's morgens in de regering over gepraat en had hij aangekondigd de zaak van dichtbij tegen het licht te houden. "Het was Chefsache geworden."



Het is nu afwachten hoe het bosbrandje kan geblust worden en op welke manier de regering-Bourgeois het heikele bosdossier zal aanpakken.