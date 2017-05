Personeel Publifin gaat twee dagen staken voor meer loon

EB

22/05/17 - 17u16 Bron: Belga

Het personeel van de Luikse intercommunale Publifin gaat morgen en overmorgen staken. Dat is beslist op een personeelsvergadering. Driekwart van de aanwezige personeelsleden stemde voor, bevestigt vakbondsafgevaardigde Christine Planus (CGSP). Op de vergadering waren volgens de website van La Meuse 450 van de 850 werknemers aanwezig.

Het personeel klaagt dat het compleet wordt vergeten door de directie. "We hebben al in januari een eisenbundel (met onder meer een baremieke verhoging van 2 procent, red.) op tafel gelegd, maar er is nog geen enkel contact geweest met de directie", aldus Planus. Tegelijk beheerst Publifin, en dan vooral de monsterlonen van sommige bestuurders en directie, al maanden de media.



Samen met de staking, vanaf morgenochtend, is het ook de bedoeling om woensdag een stakingspost neer te planten in Coronmeuse, de wijk waar het personeelsfeest van Publifin normaal zou plaatsvinden.