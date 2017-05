Vrachtwagen brandt uit na klapband in Aalst

Tim Van Damme

video Op de E40 richting Brussel is het momenteel aanschuiven door een vrachtwagenbrand. Rond 14.30uur vatte een Poolse vrachtwagen vuur. Volgens de chauffeur werd dat voorafgegaan door een klapband op de stuuras.

De trucker kon uit het brandende voertuig vluchten en zichzelf in veiligheid brengen. De brandweer van Aalst had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat de trekker en een deel van de oplegger volledig uitbrandden.



De truck was geladen met een lading staalrollen. Die had de chauffeur opgepikt bij Sidmar in Zelzate, met bestemming Zwitserland.