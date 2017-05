Jürgen Eeckhout

De John Kennedylaan (R4) is in Desteldonk in de richting van Gent volledig versperd na een zwaar verkeersongeval. Een auto werd er verpletterd door twee vrachtwagens.