Stad Gent bindt al beetje in en verlaagt enkele parkeertarieven

Om tegemoet te komen aan verzuchtingen van horeca en handel in de Gentse binnenstad, en een aantal "irrationaliteiten" uit het parkeerplan te halen, wijzigt de stad Gent vanaf juli een aantal parkeertarieven in de binnenstad. Dat melden de Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) en zijn collega bevoegd voor Middenstand Christophe Peeters (Open Vld).

"Het circulatieplan en parkeerplan zijn complexe systemen en het is vrij normaal dat je bij het invoeren moet zoeken naar een evenwicht, dat er op een aantal vlakken moet worden bijgestuurd," zegt schepen Watteeuw. "Op vele vlakken zijn er effecten, heel wat weggebruikers hebben letterlijk en figuurlijk veel ademruimte, er zijn ook andere activiteiten mogelijk, ook de woon- en leefkwaliteit in veel wijken is veel verbeterd. Maar we moeten absoluut oog hebben voor bekommernissen van horeca en handelaars."



Het Mobiliteitsbedrijf verlaagt de tarieven voor haar eigen parkings Sint-Pietersplein en Tolhuis. "De meeste parkings liggen in de rode zone en zijn goedkoper dan straatparkeren, de parkings Sint-Pietersplein en Tolhuis liggen in de oranje zone, met een andere tariefstructuur en eigenlijk was het daar op geen enkel moment (financieel) interessant om ondergronds te parkeren", zegt schepen Watteeuw (Groen). Overdag worden de tarieven voor de parkings Sint-Pietersplein en Tolhuis gehalveerd, tot vier uur parkeren. De verlaging is iets minder voor wie langer dan vier uur parkeert.



Daarnaast komt er één avondtarief voor alle parkings. "In de rode zone was het geen stimulans om ondergronds te parkeren, want de tarieven bovengronds waren dezelfde. In de oranje zone waren tarieven in ondergrondse parkings hoger dan bovengronds." De stad verlaagt het tarief vanaf 19 uur naar 1 euro per uur, voor vier en volgende uren wordt dat bedrag op 4 euro geplafonneerd. "Dat betekent dat het aantrekkelijker wordt om ondergronds te parkeren. Dat is ook goed voor bewoners, als bezoekers er meer toe komen om ondergronds te parkeren, verlaagt dat de parkeerdruk in de straten." Op koopzondagen tot slot wordt er één verlaagd zondagtarief ingevoerd.



Het Mobililiteitsbedrijf kreeg verder nog de opdracht om het vergunningsbeleid eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. "Het is nu zo dat het systeem zowel voor ondernemers als handelaars complex is, maar ook in de verwerking van de vergunningen kunnen we hetzelfde vaststellen", zegt Watteeuw. Vanaf eind mei komt er ook een systeem van sms-parkeren.



"Gent is perfect bereikbaar, zeker voor mensen van buitenaf, nog altijd zoals het vroeger was," onderstreept de Gentse schepen van Middenstand Christophe Peeters (Open Vld), onder meer verwijzend naar ondergrondse parkings. De kern van het probleem ligt Peeters aan 'perceptie'. "Vooral in de rand rond Gent (Latem, De Pinte, Destelbergen, ...) zijn mensen bang gemaakt, hebben ze schrik gekregen, verkeren ze in de idee dat ze niet welkom zijn in Gent, het tegendeel is waar." De stad lanceert verschillende campagnes om het horeca- en winkelaanbod in de verf te zetten, onder andere met gratis openbaar vervoer voor alle koopzondagen tot medio 2019, de start van de nieuwe legislatuur. Peeters vindt de aanpassing een 'belangrijke stap en een heel belangrijk signaal'.