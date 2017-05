VIDEO: Duikers laten wrak brandweerwagen zakken naar bodem De Gavers

Door: Lieven Samyn, HR

22/05/17 - 15u14 Bron: Eigen berichtgeving

© RV Bart Holvoet.

video Op provinciedomein De Gavers in Harelbeke lieten duikers vanmorgen een oude cabine van een brandweerwagen naar de bodem van de duikplas zakken.

Dat gebeurde bij het krieken van de dag, in aanwezigheid van de West-Vlaamse gedeputeerde voor sport Carl Vereecke. Het wrak moet zowel voor brandweer- als recreatieve duikers én de biodiversiteit een meerwaarde betekenen. "Voor de paling en de baars wordt het een ideaal plekje om te schuilen of zich op te houden", legt Peter Ryngaert van de Roeselaarse duikersclub, die hielp om het wrak op zijn juiste plaats te leggen, uit. Hij is ook lid van de West-Vlaamse cel voor onderwaterfotografie. "Voor ons als recreatieve duikers betekent het de creatie van een plekje waar heel wat van het onderwaterleven te zien zal zijn." Bedoeling is dat het onderwaterwrak ook zal begroeien met wieren en koralen. "We ijverden er voor om het wrak niet té diep, op zo'n zeven meter, te deponeren", aldus nog Peter. "Op die manier is er nog voldoende zichtbaarheid om van de natuurpracht te genieten." Het wrak ligt op zo'n 120 meter van de startplaats van de duikers. Het zal ook door duikers van de brandweer gebruikt worden om levensechte (reddings-)oefeningen uit te voeren.