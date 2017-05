Hypnotherapeut krijgt voorwaardelijke celstraf voor aanranding patiënte

Door: Alexander Haezebrouck, HR

22/05/17 - 14u12 Bron: Eigen berichtgeving

kuurne Een hypnotherapeut uit Kuurne is vanmorgen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden voor de aanranding van een patiënte in 2015. I.V. (69) moet ook een schadevergoeding van 500 euro betalen aan de vrouw.

De vrouw, die via kennissen had aangeklopt bij de man omdat ze last had van darmklachten en stress, diende na drie sessies klacht in bij de politie.

De bedoeling van de sessies bij de hypnotherapeut was het aanbrengen van een virtuele maagrand. Volgens de vrouw evolueerden de sessies echter steeds meer naar erotische behandelingen waarbij ze haar bh moest uitdoen. Hij raakte ook haar borsten aan en streelde de vrouw in de schaamstreek. De 69-jarige man, die zich na een loopbaan als zelfstandig schrijnwerker omschoolde tot hypnotherapeut, ontkende niet dat er over armen en benen is gewreven om zogezegd spanningen uit het lichaam te wrijven. Hij ontkende wel dat de patiënte haar bh en slipje moest uitdoen en hij erotische bedoelingen zou hebben gehad. Naast de celstraf en de schadevergoeding is de man ook vijf jaar ontzet uit zijn rechten.