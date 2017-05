Brussels Airlines vervangt zeven vliegtuigen voor lange afstanden

Door: redactie

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines vervangt in 2018 en 2019 zeven van haar tien langeafstandstoestellen. Er werd opnieuw gekozen voor de Airbus A330, zo deelde de maatschappij vandaag mee. Ze noemt dit "het grootste investeringsdossier in haar 15-jarige geschiedenis". Het bedrag wordt niet meegedeeld.

De vervanging van het grootste deel van de langeafstandsvloot was de eerste grote beslissing die moest worden genomen sinds Brussels Airlines volledig in handen is van het Duitse Lufthansa. De leasetermijn van zeven oudere toestellen (A330-200 en A330-300) loopt vanaf volgend jaar immers ten einde.



Na een "diepgaande studie" samen met de Lufthansa Group heeft de raad van bestuur nu de aankoop goedgekeurd van zeven A330-300 "CEO"-vliegtuigen. De tweedehandsvliegtuigen, die beduidend jonger zijn dan de toestellen die ze vervangen, krijgen ook een volledig vernieuwde cabine.



"De recentere vliegtuigen brengen vele voordelen met zich mee voor Brussels Airlines, waaronder een beduidend hogere maximum take off weight en reikwijdte dan de huidige, waardoor er meer passagiers en vracht aan boord kunnen worden genomen", stelt Brussels Airlines in een persbericht.