Straks échte Belgische mosselen?

Als alles goed gaat, eten over twee tot drie jaar Belgische mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen uit de Noordzee - gekweekt in volle zee tussen de windmolenparken. Dat zou uniek zijn in Europa. Een groep van ongeveer tien bedrijven en onderzoeksinstellingen zijn een proefproject begonnen. Geen volk dat zó graag mosselen eet als de Belgen, en toch kweken we ze niet zélf. De mosselen bij ons worden allemaal ingevoerd, de meeste uit Zeeland. Maar vanmorgen vroeg is een boot uitgevaren met mossellijnen die worden uitgezet op de Noordzee. Het Is een proefproject, mogelijk het begin van een nieuwe industrie: aquacultuur in Vlaanderen. Op de Nieuwpoortbank gaan ze sint-jakobsschelpen, oesters en zeewier kweken, op de Thorntonbank tussen de windmolens, komen mosselen. Het unieke is dat de Belgische mosselen op volle zee gaan gekweekt worden. Daardoor groeien ze sneller. Maar het is niet de eerste keer dat Belgen dat proberen. Reder Willy Versluis probeerde het tien jaar geleden al met de Belgica-mossel, maar dat mislukte. Vanaf 2019 zouden er Belgische mosselen moeten zijn.