Demir: "Ik ben niet loslippig geweest"

22/05/17

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) vindt niet dat ze haar mond voorbijgepraat heeft over het bezoek van de first ladies aan Brussel, nu donderdag. Demir zei vorige week dat zij hen zou rondleiden in het Magritte-museum. Maar daar kwam meteen kritiek op, omdat kennelijk afgesproken was om er niet over te communiceren. Gisteren bleek plots dat Demir niet meer welkom is. Komende donderdag reizen een pak wereldleiders af naar België voor de NAVO-top. Onder andere Melania Trump, Brigitte Macron en Emine Erdogan reizen mee en zullen die dag een programma volgen dat afwijkt van hun partner. In dat programma zit onder andere een rondleiding in het Magritte-museum in Brussel. Vrouw premier Normaal gezien valt de ontvangst van de gasten onder de bevoegdheid van staatssecretaris Zuhal Demir. Zo was het ook drie jaar geleden, bij het Chinese staatsbezoek. Toen was Philippe Courard, voorganger van Demir, gastheer zoals het protocol voorschrijft. Maar nu blijkt dat niet Demir, maar wel de partner van premier Michel de first lady's zal ontvangen. Demir beweert echter dat ze haar mond heeft voorbijgepraat. "Ik ben niet loslippig geweest. Ik heb begrepen dat er een programmawijziging is geweest. Ik wil nu gewoon verder werken aan wat ik bezig was."