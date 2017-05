Twee tramongevallen op korte tijd in Brussel

Door: redactie

22/05/17

Op een half uur tijd zijn er twee tramongevallen gebeurd deze ochtend in Brussel. Bij beide ongevallen zou niemand ernstig gewond zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de ongevallen konden gebeuren.

Het eerste ongeval gebeurde rond half 11 op de Engelandstraat in Ukkel. Hier kwam een auto in aanvaring met tram 51 en belandde door de klap op zijn flank. "De trambestuurder was wel erg geschrokken, maar heeft het tramstel op eigen houtje terug naar het depot kunnen brengen", zegt MIVB-woordvoerster An van Hamme. Drie kwartier later was alles weer opgeruimd. Over de toestand van de autobestuurder is niets bekend.



Iets voor 11 uur botste dan weer een vrachtwagen met tram drie aan de halte Werkhuizenkaai, vlak bij winkelcentrum Docks, waardoor het tramstel ontspoorde. "Ook hier vielen geen zwaargewonden. De bestuurder van tram drie heeft wel lichte verwondingen opgelopen en was een beetje in shock, net zoals de chauffeur van tram 51", aldus van Hamme. De bestuurder werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het tramverkeer is door het ongeval in beide richtingen onderbroken. De MIVB heeft pendelbussen in tussen de haltes Thomas en Van Praet om gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen.