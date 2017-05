Trouwstoeten rijden door Dilbeek: vijf agenten gewond, tientallen pv's opgesteld

Door: Tom Vierendeels, HR

22/05/17 - 12u45 Bron: Eigen berichtgeving

© RV.

video Vijf inspecteurs van de politiezone Dilbeek zijn zaterdag gewond geraakt bij de controle van een trouwstoet. Zondag werden bij een andere trouwstoet opnieuw tientallen overtredingen vastgesteld. "Om de problemen van zaterdag te vermijden, hebben we die niet tegengehouden", klinkt het bij de politie. De stoet kreeg dan maar een escorte. Er werden wel opnieuw tientallen pv's opgemaakt.

"Verschillende weggebruikers alarmeerden ons zaterdag omdat de deelnemers van de stoet het rode licht negeerden of uit de ramen van de wagens hingen", zegt commissaris Luc Mostinckx. "Toen de collega's de wagens lieten stoppen, keerden verschillende personen zich tegen de inspecteurs en werden er slagen uitgedeeld. Niemand is evenwel werkonbekwaam. Er werden wel twee amokmakers gearresteerd. Blijkbaar denken die mensen dat alles toegelaten is wanneer ze feestvieren, maar dat is dus niet het geval."

Zondag trok er opnieuw een stoet langs de Ninoofsesteenweg richting een feestzaal in Roosdaal (zie video). "Toen werden we op voorhand gealarmeerd door politiezone Brussel-West", gaat Mostinckx verder. "Daar hadden de feestvierders al wat problemen veroorzaakt. We hebben de stoet opgevangen en gevraagd naar waar ze op weg waren. We besloten ze te begeleiden, want zaterdag leerde ons dat ze doen stoppen verkeerd kan aflopen. Er werden onderweg wel tientallen processen-verbaal opgesteld voor verkeersovertredingen zoals door het rood rijden. Omdat ze veelal met gehuurde wagens rijden, is het wel noodzakelijk controles uit te voeren om na te gaan wie er met de wagen reed."