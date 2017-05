Sint-Amands en Puurs willen fusie aangaan

KVDS

22/05/17 - 08u20 Bron: Belga

Burgemeester Peter Van Hoeymissen van Sint-Amands (l) en zijn Puurse collega Koen Van den Heuvel. © Legreve.

De Antwerpse gemeenten Sint-Amands en Puurs willen een fusie aangaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Burgemeester Peter Van Hoeymissen van Sint-Amands en zijn Puurse collega Koen Van den Heuvel - allebei CD&V - voerden de jongste weken voorbereidende gesprekken.

De twee burgemeesters uit het zuiden van de provincie Antwerpen willen zelf geen commentaar geven op de fusie. Burgemeester Luc De boeck (CD&V) van Bornem wilde ook over een fusie met Sint-Amands praten, maar zegt dat er geen overleg met hem is geweest. Een grote fusie van Bornem, Puurs en Sint-Amands tot de gemeente Klein-Brabant, de huidige politiezone, zag onder meer De boeck niet zitten.

Het gaat om de eerste vrijwillige gemeentefusie in de provincie Antwerpen sinds het fusiedecreet van juni 2016. Sint-Amands is de kleinere partner in het verhaal met 8.400 inwoners. Puurs telt er zowat 17.200. De Vlaamse regering geeft bij een vrijwillige fusie 500 euro per inwoner om de schuldenlast te verlagen. Vooral voor Sint-Amands zou de fusie op termijn financieel nodig zijn. Er wordt daarbij verwezen naar een negatieve invloed van de taxshift op de inkomsten van de gemeenten.



Oudsbergen

Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) "lopen er gesprekken tussen gemeentebesturen in verscheidene provincies". Zes gemeenten hebben de de beslissing al genomen: Aalter en Knesselare, Zingem en Kruishoutem en tot slot Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, het toekomstige Oudsbergen.