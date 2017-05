Filip Meert zwaargewond na aanrijding door dronken Anderlecht-fan

KEN STANDAERT

22/05/17 - 05u00

© PN / James Arthur Gekiere.

"Filip had er niet meer kunnen zijn." Ex-Miss België Alizée Poulicek (29) waakt sinds vrijdag in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen aan het ziekbed van haar vriend Filip Meert (48). Die werd vrijdagochtend aangereden door een dronken Anderlechtfan, die een hele nacht de nieuwe landstitel van zijn ploeg had gevierd.

"Filip was die ochtend gaan zwemmen in Hemiksem", vertelt Alizée. "Toen hij met zijn Vespa rond 10.20 uur terug naar ons thuis in Niel reed, is hij omvergeknald door een dronken Anderlechtsupporter. Volgens getuigen reed Filip op een voorrangsweg toen die auto met een rotvaart uit een kleine zijweg kwam." Met een immense smak belandde Meert op het asfalt. "De chauffeur is wel gestopt, maar was zo zat na een hele nacht feesten dat hij niet eens besefte wat er gebeurd was", zegt Alizée.



Zware breuken en een hersenschudding

Een ambulance bracht de vader van drie kinderen naar het ziekenhuis, waar de artsen een driedubbele bekkenbreuk, een gebroken staartbeen en een zware hersenschudding vaststelden. "Toen Filip wegbleef en zijn gsm niet opnam, wist ik dat er iets aan de hand was. Uiteindelijk ben ik via de politie te weten gekomen waar hij lag en ben ik halsoverkop naar het ziekenhuis gereden."



Revalidatie

"Ik besef dat hij veel geluk heeft gehad, maar hij gaat zware weken en maanden tegemoet. De eerste dagen herkende hij bijna niemand meer door de hersenschudding. Hij was compleet in de war en stelde altijd dezelfde vragen. Ook de vele breuken zijn enorm pijnlijk en volgens de dokters zal hij nog twee à drie weken in het ziekenhuis moeten blijven. Daarna volgt een revalidatie van enkele maanden." (KSN/SVH)