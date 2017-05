Boskaart weg, bossen weg?

JAN SEGERS

22/05/17 - 05u00

© Photo News.

Dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de boskaart van zijn collega-minister Joke Schauvlieghe (CD&V) heeft geschrapt, zal volgens experts en verscheidene burgemeesters leiden tot een stormloop op bouw- en kapvergunningen. Want met de schrapping dreigt ook de bosbescherming te vervallen die van kracht was op de bewuste bouwgronden.



© BELGA.

"Mensen zullen de hertekening van de kaart niet afwachten en meteen hun bouwwerken uitvoeren", zegt Lode Ceyssen, CD&V-burgemeester van Meeuwen-Gruitrode. "Dat is zeer logisch, natuurlijk."



Vandaag zal het dossier ook aan bod komen op de partijbureaus van CD&V en N-VA. Verwacht wordt dat N-VA "een gebaar" zal moeten stellen om de plooien opnieuw glad te strijken met CD&V. Zij voelen zich koud gepakt omdat de boskaart werd ingetrokken zonder de collega's in de Vlaamse regering in te lichten.



Zal de 'soloslim' van Geert Bourgeois nog een vervelend staartje krijgen? Of zat toch Bart De Wever achter de actie? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!