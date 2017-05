JAN SEGERS

22/05/17 - 03u00

CD&V is niet van plan om de spons te vegen over de soloslim van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Die zette vrijdag zijn vakminister Joke Schauvliege (CD&V) in haar hemd door zelf de boskaart af te schaffen. Wouter Beke nam contact op met Bart De Wever. "Het is nu aan hem." N-VA heeft iets goed te maken, maar pleit onschuldig. "Geert bedoelde het niet kwaad. Echt niet."

© BELGA. Het incident Bourgeois-Schauvliege komt vanmorgen aan bod op beide partijbureaus. Het broze staakt-het-vuren tussen CD&V en N-VA is alweer geschonden. Vanzelf komt het niet goed. "Er zal wat gemasseerd moeten worden", beseffen ze bij N-VA. "Het is belangrijk dat beide partijen nu olie op de golven gieten. Dat dit niet nodeloos verder escaleert. Want waar gaat het hier over? Niet over een inhoudelijk meningsverschil. Integendeel, we zijn het roerend eens dat er een aangepaste, betere versie van die boskaart nodig is. Au fond gaat het hier om een misverstand. Geert bedoelde het niet kwaad. Echt niet."



Soloslim Een misverstand? Toen Geert Bourgeois vrijdag 'Het Laatste Nieuws' contacteerde om te melden dat hij eigenmachtig de boskaart naar de prullenmand had verwezen, ging hij ervan uit dat het nieuws pas de volgende ochtend in de krant zou staan. Maar minuten later stond het te lezen op hln.be en schrok Joke Schauvliege zich een hoedje. Was Bourgeois van plan om haar vrijdagavond nog in te lichten, zoals het her en der bij N-VA klinkt? Het lijkt een wat goedkope vergoelijking voor een soloslim die uitdraaide op een vernedering van de minister van Natuur en haar partij. "Dat was het onbedoelde effect. Want mensen vernederen ligt echt niet in de aard van Geert. Dit is hem nog niet eerder overkomen."