Witte Huis boos op loslippige Demir (en daarom houdt Michel haar weg van Melania)

Door: redactie

22/05/17 - 05u00

Zuhal Demir haalde zich de woede van de Amerikanen op de hals door bekend te maken dat ze de first lady's een rondleiding zou geven in het Magritte-museum. © Photo News.

Door informatie vrij te geven over een museumbezoek tijdens de NAVO-top heeft Zuhal Demir (N-VA) het Witte Huis boos gemaakt. Daarom houdt premier Michel haar weg van de first lady's. Komt het nog goed tussen Zuhal Demir en Charles Michel?

Zuhal Demir en Charles Michel in betere tijden. © belga.

Nadat de premier zijn jongste staatssecretaris al hard op de vingers had getikt voor haar uithaal naar 'moslimpartij' CD&V, blijkt achter haar afhaken voor het nevenprogramma van de NAVO-top opnieuw een incident tussen de twee schuil te gaan. Dat vernam uw krant uit hoge diplomatieke bronnen. "Demir heeft de regering-Michel voor schut gezet door in de krant te vertellen dat zij de partners van de leiders van de VS, Canada, Frankrijk en Turkije zou rondleiden in het Magritte Museum", klinkt het.



Informatielek

De veiligheidsdiensten van president Trump en de andere staatshoofden waren volgens onze bronnen zeer misnoegd over dit informatielek. De afspraak was namelijk om niet te communiceren. Daarop besliste Michel om Demir van de lijst van aanwezigen te schrappen, al blijft zijn officiële uitleg dat het niet de gewoonte is dat regeringsleden present zijn bij puur protocollaire nevenprogramma's van NAVO- en VN-conferenties. De echtgenotes zullen nu dus alleen rondgeleid worden door onze first lady Amélie Michel en de vrouw van NAVO-baas Stoltenberg.



Voor de sfeer in de regering-Michel is dit alweer een deukje, zeker gezien de gretigheid waarmee CD&V-voorzitter Beke het verhaal gisteren in de markt zette.



