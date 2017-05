Door: redactie

Rond half 4 deze nacht hebben onbekenden een huis beschoten in de Neerhoefstraat in Berendrecht, in de provincie Antwerpen. Ze hebben verschillende schoten gelost met een machinegeweer. Waarschijnlijk gaat het om een afrekening in het drugmilieu.