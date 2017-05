Hulde aan Herman de Coninck met Antwerps volksfeest

Door: redactie

Antwerpen Maandag is het twintig jaar geleden dat dichter en journalist Herman de Coninck, amper 53 jaar, stierf aan een hartstilstand in Lissabon. In de Antwerpse wijk Zurenborg is, met een gratis volksfeest, hulde gebracht aan zijn leven en werk. Het werd een middag boordevol poëzie en muziek.

Brouwerij De Koninck trakteerde iedereen met een gratis Bolleke en het A-KOOR bracht poëtische liederen en een muzikale vertolking van het gedicht "Slaap maar". Kinderen van de buurtscholen lazen zelfgeschreven gedichten voor. © Benoit De Freine.

De presentatie van het volksfeest was in handen van acteur-muzikant en buurtbewoner Frank Mercelis die ook samen met het koor enkele nummers zong. Hans Mortelmans & Groep bracht humoristische en melancholische nummers en het poëziepodium werd bevolkt door dichters Peter Holvoet-Hanssen, Stefan Heulot, Jörg Pyl en Johanna Pas. © Benoit De Freine.