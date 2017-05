Vader lost met restauratie oltimertractor belofte aan overleden zoon in

Door: Lieven Samyn

Samen met enkele vrienden van zijn verongelukte zoon Nicola (17) slaagde Frederik Deplaecie uit Sint-Jan, Ieper erin een oldtimertractor te restaureren. Precies op de achttiende verjaardag van zijn zoon is het karwei achter de rug. "Een mooie herinnering én de vervulling van de belofte die ik op zijn begrafenis maakte", klinkt het bij de vader.

"Met het gemis en het verdriet staan we op en gaan we slapen"

"Jammer genoeg besliste het noodlot er anders over. Maar toch wou ik die restauratie voltooien, als herinnering aan 'de klein'. Dit weekend zou Nicola zijn achttiende verjaardag vieren. Ik ben er dan ook fier op dat de restauratie ondertussen gelukt is. Een mooier verjaardagscadeau kon ik me niet inbeelden."



"Samen met enkele vrienden van ons en van Nicola kreeg ik het voor elkaar. We danken hen daarvoor en ook voor de vele steun die we al maanden ontvangen. Het was best heftig. Tijdens de restauratie was Nicola nooit uit onze gedachten."



"Nooit eigenlijk. Met het gemis en verdriet om Nicola staan we op en gaan we slapen. Zijn verjaardag dit weekend was een extra moeilijk moment. Maar de tractor is een mooie herinnering aan hem. Hij zal tijdens een ritje altijd bij ons zijn."