Crombez wil sterker Europa door Europese producten en nieuw asielbeleid

Door: Elisa Schanzer

21/05/17 - 13u30 Bron: VRT Nieuws

SP.A-voorzitter John Crombez op een partijcongres © belga.

SP.A-voorzitter John Crombez vindt dat "Buy European" het nieuwe motto moet zijn van alle Europese overheden. Hij wil dat Europese overheden de helft van hun producten binnen Europa kopen of laten maken, om zo een sterker Europa te bouwen. Dat schrijft VRT Nieuws.

Met zijn voorstel wil Crombez investeren in een socialer Europa en in Europese jobs. "We willen een sterker Europa, maar ook een ander Europa", vertelt de S.PA-voorzitter aan VRT Nieuws tijdens een partijcongres.



Crombez vindt multinationals in Europa "valsspelers". "Vandaag betalen zij nog altijd minder belastingen dan kleine bedrijven", zegt hij aan VRT Nieuws. "Zelfstandigen zijn daarvan de dupe. Wij willen minstens een Europese vennootschapsbelasting."