Zuhal Demir niet welkom bij first lady's

Niet staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA), maar de partners van premier Michel en NAVO-baas Stoltenberg zullen woensdag Melania Trump en andere first lady's rondleiden in het Magritte-museum. "Ze heeft zichzelf uitgenodigd", klinkt het in regeringskringen.

Toen twee weken geleden bekend raakte dat de partners van Donald Trump (VS), Justin Trudeau (Canada), Emmanuel Macron (Frankrijk) en Recep Tayyip Erdogan (Turkije) mee naar Brussel komen voor de NAVO-top, pakte Zuhal Demir in Het Belang van Limburg uit met de primeur dat zij de dames zou rondleiden. Als staatssecretaris is de N-VA'ster immers bevoegd voor de Brusselse musea van Schone Kunsten. "Ik heb al hoge hakken gekocht om Melania te kunnen bijbenen", klonk het toen.



Maar die hakken mogen weer opgeborgen worden. De voorbije dagen viel al in diplomatieke kringen te horen dat het niet geapprecieerd werd dat Demir interviews weggaf over een zwaar beveiligd evenement, waarover nauwelijks wordt gecommuniceerd. Vrij snel werd ook opgemerkt dat het helemaal niet de bedoeling was dat Demir daar aanwezig zou zijn.



Het was vervolgens CD&V-voorzitter Wouter Beke die in een interview met De Zondag de knuppel in het hoenderhok gooide. Gevraagd naar een reactie op de ontmoeting van zijn plaaggeest Demir met Melania Trump en de vrouw van Erdogan, antwoordde Beke dat ze zichzelf had uitgenodigd. N-VA-vicepremier Jan Jambon zag zich genoodzaakt om in De Zevende Dag bij te sturen. "In de voorbereiding van zo'n bezoek wijzigen programma's soms. En dus zal de vrouw van de premier gastvrouw zijn. Zuhal gaat die dag naar de Special Olympics, haar programma zit toch al vol." Lees ook Trump spreekt moslimleiders straks toe: wat mogen we verwachten?

