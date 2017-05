"Wij kijken als enige regeringspartij naar economie én sociale bescherming"

redactie

21/05/17 - 09u16 Bron: De Zondag

© belga.

politiek CD&V is de behoeder van de sociale bescherming. Dat is wat haar voorzitter Wouter Beke vandaag zegt in De Zondag. "De drie liberale partijen in de regering kijken naar de economie, wij kijken naar de economie én zorgen voor de sociale bescherming."

"Ik laat mij niet opsluiten in het links-rechts-schema" Beke meent - met het succes van bondskanselier Merkel, de nieuwe Franse president Macron en ook de Nederlandse CDA - dat er een breed draagvlak bestaat voor het midden.



"Voor mij is dat de enig mogelijke manier om mij te engageren in de samenleving. Ik laat mij niet opsluiten in het links-rechts-schema. Een christendemocraat is iemand die gelooft in het moedige midden, in kansen en verantwoordelijkheden, streng zijn voor wie niet mee wil, solidair met wie het nodig heeft."

Sociale bescherming Volgens Beke is zijn partij de behoeder van de sociale bescherming. "Het beschikbaar inkomen stijgt, het aantal werklozen daalt met 100.000 op twee jaar tijd, het aantal mensen met armoederisico daalt met 57.000, de betaalbaarheid van de pensioenen is gegarandeerd, het budget van de gezondheidszorg groeit, ondanks besparingen. Men moet goed beseffen dat dit dankzij de christendemocraten is", aldus Beke.



"De drie liberale partijen in de regering kijken naar de economie, wij kijken naar de economie én zorgen voor de sociale bescherming."