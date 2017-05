Berendrecht opgeschrikt door geweerschoten en brandstichting

Toon Verheijen

21/05/17 - 05u28 Bron: Eigen berichtgeving

© De Roeck.

De omgeving van de Bosstraat en de Steenovenstraat in Berendrecht is vannacht omstreeks half vier opgeschrikt door enkele geweerschoten en de brandstichting van een auto op de oprit van een woning. Kort na de feiten werd er ook nog een uitgebrande wagen teruggevonden aan de oprit Berendrecht Steenhovestraat van de snelweg. Verdere details ontbreken momenteel.

Wel was er de voorbije maanden in Antwerpen en de rand sprake van meerdere schietpartijen op woningen. Die kaderden (mogelijk) allemaal in het drugsmilieu. De federale politie heeft het onderzoek intussen overgenomen.