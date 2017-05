Moet schaakkampioene (10) ons land na 7 jaar verlaten?

Door: redactie

20/05/17 - 20u13 Bron: Eigen berichtgeving, vtmnieuws.be

© Frank Eeckhout.

video De Oost-Vlaamse schaakkampioene Karina Gulieva (10) uit Geraardsbergen die ons land mag vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap schaken nadat ze vorige maand Belgisch kampioen werd, dreigt uitgewezen te worden. Haar Russische vader en moeder proberen al zeven jaar om asiel te krijgen in ons land, maar ze zijn nu uitgeprocedeerd. "Maar in Rusland hebben wij en onze kinderen geen toekomst. We zijn het land ontvlucht, omdat mijn man dreigde vermoord te worden."

Ramiz Guliev (43) en Marina Gulieva (34) zochten zeven jaar geleden hun toevlucht in Geraardsbergen. Dochter Karina was toen 3 jaar en haar zusje Eva amper enkele maanden oud. "In 1999 werd Ramiz in zijn woonplaats Volsk aangevallen door drie skinheads. Hij verdedigde zich en daarbij liet één van de aanvallers het leven. Ramiz werd veroordeeld tot iets meer dan vijf jaar cel."



"Kort na zijn vrijlating leerden we elkaar kennen en openden we in Volsk een kruidenierswinkeltje. Maar de skinheads waren hem blijkbaar nog niet vergeten, want meteen na de opening kregen we dreigtelefoons. Daar bleef het echter niet bij want vandalen gooiden ook bakstenen en een molotovcocktail door het raam. Omdat de doodsbedreigingen aanhielden, zijn we gevlucht", vertelt Marina.