Twee ontsnapte illegalen uit gesloten asielcentrum opgepakt, derde nog steeds voortvluchtig

20/05/17 - 16u39 Bron: Belga

Twee van de drie illegalen die gisteravond ontsnapt zijn uit het gesloten asielcentrum 'De Caricole' in Steenokkerzeel zijn deze namiddag alweer opgepakt in Brussel. Dat bevestigt de Dienst Vreemdelingenzaken. De derde is nog steeds voorvluchtig.