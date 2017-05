Toon Verheijen

20/05/17 - 13u24 Bron: Eigen berichtgeving

© Marc De Roeck .

Twee personenwagens zijn deze voormiddag betrokken geraakt in een verkeersongeval op de A12 in Aartselaar ter hoogte van de Cleydaellaan in de richting van Brussel. Drie inzittenden liepen verwondingen op en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén van hen is zwaargewond.