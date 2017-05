Herinnering aan Bowie: 16-jarige Alex Callier op een uit de hand gelopen fuif

Door: redactie

In Zot Gedraaid deelde Alex Callier een herinnering aan zijn jeugd met Kris Wauters: "Elke keer als ik Space Oddity van Bowie hoor, word ik terug geflitst naar de jaren '80. Ik was 16 en ik was verliefd op een meisje die bij mij vakantiewerk deed. Ze vroeg of ik meeging naar een fuif in Kruibeke. Ik had geen brommer en geen auto, dus ik moest tot 5 uur 's morgens blijven tot de eerste bus naar Sint-Niklaas reed. En het moest lukken dat het geen toffe fuif was. Op een bepaald moment speelden ze Space Oddity en dat had meteen impact op mij. Daarachter draaide ze For Those About to Rock van AC/DC. Na dat nummer begon er ineens een gast bloed over te geven die teveel drugs had genomen. Het liep ineens uit de hand. Ik ben gewoon gaan lopen en ben ik maar te voet naar Sint-Niklaas gestapt."