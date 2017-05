Alex Callier houdt het niet droog op Wichita Lineman van Glen Campbell

Door: redactie

Toen Kris Wauters in Zot Gedraaid aan Alex Callier vroeg welk nummer iedereen zou moeten kennen, was de keuze snel gemaakt: "Wichita Lineman van Glen Campbell. Ik zie me nog zitten op een druilerige morgen in mijn training aan de tafel in mijn living. Jawel in een training, iedereen heeft het goed gehoord. Ik zet dat nummer op en instant begin ik te huilen. 's Avonds wil ik dat met mijn vrouw delen. Die ziet me terug met tranen in mijn ogen en die schiet in de lach. Ze snapte niet dat ik opnieuw begon te huilen bij dit nummer."