EB

20/05/17 - 10u49 Bron: Belga, Eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

In Ranst is een autobestuurder de voorbije nacht zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de E34 in de richting van Antwerpen. De wagen belandde volgens de federale politie op zijn dak en het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden, alvorens hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht.