Tihange 1 na acht maanden opnieuw operationeel

Na acht maanden stilgelegen te hebben, is de nucleaire reactor Tihange 1 de voorbije nacht heropgestart. Dat meldt uitbater Engie Electrabel. De reactor komt pas de komende uren op volle kracht.

Tihange 1 ligt sinds begin september vorig jaar stil, nadat tijdens bouwkundige werken aan het niet-nucleaire gedeelte van de site een gebouw was beschadigd. De nucleaire waakhond Fanc zette eerder deze week het licht op groen voor een heropstart.



Op 23 mei zou ook Tihange 2 weer operationeel moeten zijn. Die kernreactor is sinds begin april in onderhoud.