Meer dan 55.000 deelnemers voor 22ste editie Belgian Pride in Brussel: ook premier Michel aanwezig

20/05/17 - 19u30 Bron: Belga

De doortocht van de Belgian Pride in Brussel heeft meer dan 55.000 mensen op de been gebracht. Dat meldt Ilse Van de Keere, woordvoerder van de politie Brussel-Elsene. De 22ste editie van de optocht van de LGBTQI-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen, queers en interseksuelen) had als thema Asiel en Migratie.

Ook premier Charles Michel kwam naar de Belgian Pride. Het Belgian Pride Festival is een evenement dat loopt van 4 tot 21 mei. Het thema Asiel en Migratie is volgens de initiatiefnemers erg actueel. "Bij procedures worden landen zonder duidelijke wetten tegen homoseksualiteit of transidentiteit vaak beschouwd als 'veilig' land, maar de wetten komen niet noodzakelijk overeen met de mentaliteit, en bepaalde landen zonder discriminerende wetten zijn absoluut niet veilig voor homoseksuelen, transgenders en anderen", aldus Camille Pier, woordvoerster van het RainbowHouse Brussels.



De optocht van vandaag in alle kleuren van de regenboog was de apotheose van het festival. Na een aantal toespraken, een dj-set en een show van Seann Miley Moore op de Kunstberg in Brussel trok de stoet vanaf 14 uur door het centrum van de hoofdstad. De Belgian Pride eindigde op de Kunstberg, waar vanavond tot middernacht nog tal van dj-sets plaatsvinden. Er liepen ook enkele Belgische politici mee en een twintigtal asielzoekers.

"Ik kan nu fier zeggen: ik ben homoscout"