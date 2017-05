Agentes met hoofddoek: korpschefs durven niet

BJORN MAECKELBERGH & STÉPHANIE ROMANS

20/05/17 - 04u30 Bron: Het Laatste Nieuws

Korpschef Philip Pirard © Borgerhoff.

Moslima-agentes die mogen patrouilleren in hoofddoek: burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) is pro, maar de korpschefs van zowat alle grote zones in ons land steken hun kop in het zand. Alleen in Limburg durft één politiebaas er zich aan wagen.

Het uniform van de politie ligt vast en is voor iedereen hetzelfde. De wet is de wet. Maar nu de politie van Amsterdam die wet wil aanpassen en hoofddoeken wil toelaten voor agentes, liet ook Bonte in 'Terzake' verstaan dat hij er voorstander van is om politiediensten representatief te maken voor de bevolking. "Als daar een hoofddoek voor nodig is, mij niet gelaten."



Vlaamse korpschefs gaan de problematiek echter vooral uit de weg, zo blijkt uit een rondvraag. "Vandaag heb ik ook niets te zeggen over welke kepie we moeten dragen", zeggen ze in Gent. Of ze zelf voorstander zijn? "Niet aan de orde", klinkt het in Mechelen. Hetzelfde verhaal bij zowat alle Brusselse zones én in Antwerpen, waar nochtans heel wat politiemensen van allochtone afkomst aan de slag zijn.



Moederziel alleen staat Philip Pirard, korpschef van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. "De samenleving is divers. Waarom ons korps dan niet?" Pirard vraagt zich enkel af of een hoofddoek veilig is bij interventies "waar er al eens wordt geduwd en getrokken". "Want het kan niet dat een agente met een hoofddoek haar veiligheid of die van haar collega's in gevaar brengt."



