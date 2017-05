Belgische biercultuur is eindelijk werelderfgoed

SPS

Nu is het helemaal officieel: de Belgische biercultuur is Unesco-werelderfgoed. De VN-organisatie heeft het certificaat deze namiddag overhandigd in het Brusselse stadhuis, in aanwezigheid van verschillende ministers en brouwers.

De erkenning tot immaterieel cultureel erfgoed dateert al van 30 november vorig jaar. Het was de Duitstalige Gemeenschap in ons land die de erkenning in 2014 had gevraagd. Dat was een politieke truc om de zaak sneller te laten gaan, want de Duitstaligen had nog geen dossier ingediend. Maar de ministers van Cultuur van de drie gemeenschappen benadrukten vandaag toch vooral dat dit een mooie samenwerking is geweest.



Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld), ex-voorzitter van de Belgische Brouwers, legde uit hoe de VN-organisatie moest worden overtuigd. "De enige moeilijkheid was de verwoording. Voor ons is de biercultuur evident, maar je moet het ook kunnen uitleggen aan een Zuid-Koreaan of een Namibiër. Dat was de uitdaging. Ik ben heel blij dat we daarin geslaagd zijn."



Niet het bier maar wel de biercultuur is erkend, en wel als "immaterieel erfgoed". "Materieel is er gelukkig het bier, anders zou ons genot veel kleiner zijn. Maar we mogen de biercultuur niet reduceren tot het bier", legde Gatz uit. "Zonder bier geen biercultuur, maar Unesco wil natuurlijk dat bier de meerwaarde bewijst van het samenbrengen van mensen. Dat is het immateriële: het samenbrengen van mensen rond iets wat ze gemeen hebben, belangrijk vinden en verder willen laten evolueren."



De Belgische biercultuur is al het elfde Belgische item op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed. Onder meer het carnaval in Aalst en Binche, de Heilig-Bloedprocessie van Brugge en het garnaalvissen te paard in Oostduinkerke werden al erkend.